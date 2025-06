Quanto guadagna Sinner se batte Alcaraz e vince il Roland Garros: cifra pazzesca! E in classifica...

Le cifre in caso di vittoria

Il numero 1 nella classifica mondiale ATP affronterà nuovamente Alcaraz in finale al Roland Garros, dopo aver incontrato lo spagnolo agli Internazionali d’Italia di Roma, andando incontro ad una dolorosa sconfitta. Il torneo di Parigi, in termini economici, lo si può definire decisamente più importante del torneo disputato da Sinner nella Capitale: il tennista azzurro, infatti, accedendo alla finale in Francia ha già guadagnato €1.275.000 - così come Alcaraz, ovviamente - con la possibilità di poter addirittura raddoppiare il montepremi in caso di vittoria del Roland Garros, arrivando quindi ad un guadagno di €2.550.000. Cifre astronomiche, dunque, quelle verso cui è orientato Sinner, che darà sicuramente il massimo per portare a casa un trofeo che potrebbe significare tantissimo, anche in termini economici.