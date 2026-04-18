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Locatelli: "Un sogno giocare nella Juve, contento del rinnovo"

Il centrocampista bianconero esterna le sue emozioni dopo la firma sul rinnovo con la Vecchia Signora.

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