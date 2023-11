Coppa Davis e MotoGP: Sky, super ascolti per una super domenica

Ascolti alle stelle in una giornata storica per l'Italia . A partire dall' impresa degli Azzurri di tennis che, a distanza di 47 anni, sono tornati a sollevare al cielo la Coppa Davis nella finale contro l’Australia vinta 2-0. Il secondo e decisivo incontro tra Sinner-De Minaur è stato visto su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis da un milione 24mila spettatori medi, con il 5,1% di share e 2 milioni di spettatori unici. Picco di 1 milione 283 mila spettatori a fine match. Si tratta del terzo miglior ascolto della storia per una partita di tennis su Sky. Il primo match Arnaldi-Popyrin, dalle 16, ha raccolto 849 mila spettatori medi, con il 5,8% di share e 2 milioni 62 mila spettatori unici. Lo studio postpartita e la premiazione sono stati visti da 552 mila spettatori medi. Abbiamo assistito poi al trionfo, il secondo consecutivo, di Pecco Bagnaia nel Mondiale di MotoGP : il Gran Premio della Comunità Valenciana, vinto dal centauro tifosissimo della Juventus e live dalle 15 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, è stato visto da 826mila spettatori medi, con il 6,2% di share e 1 milione 590 mila spettatori unici. Picco di 985mila spettatori all’ultimo giro.

I numeri della Davis e di Bagnaia

Gara conclusiva anche per la Formula 1, con il Gran Premio di Abu Dhabi che, in diretta dalle 14 su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, ha mediato 777 mila spettatori, con 1 milione 617 mila spettatori unici e il 5,5% di share. La super domenica di Sport su Sky ha raggiunto numeri importanti anche sulle properties digital di Sky Sport, affermandosi come una delle giornate più seguite dell’anno. L’atto finale della Coppa Davis sul sito Skysport.it ha raggiunto 1.6M di Utenti Unici, 10.5M Pageviews e 1.5M Video Views. A livello di Social, il trionfo degli Azzurri guidati dal CT Volandri su Sky ha raggiunto 1.8M di interazioni, per un numero totale di 3.3M interazioni nella finals del torneo, un dato record per il tennis. Non è stato da meno l’ultimo GP dell’anno della MotoGP, con la vittoria di Bagnaia che ha raggiunto sul sito 1M Utenti Unici, 6M Pageviews e 1.1M Video Views, mentre sui social ha conseguito 1.1M di interazioni, 2.1M Engagement e 18.7M Video Views.