Emozioni formato maxi in un weekend speciale

In pompa magna

L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Motonautica attraverso la Delegazione Regionale FIM Calabria guidata da Domenico Nigro Imperiale, ha coniugato attività agonistica, promozione sportiva e coinvolgimento delle scuole, grazie anche al sostegno delle istituzioni locali e regionali. I protagonisti assoluti sono stati i campionati italiani ospitati nelle acque calabresi. Nella terza tappa stagionale del Campionato Off shore One Green Class si è imposto l’equipaggio composto da Mario e Ottavio Petroni, che hanno preceduto Fabio Bertolacci e Arianna Urlo e Omar e Federico Moltani. Grande spettacolo anche nel Campionato Italiano Diporto Touring Cup, che ha visto le affermazioni di Giovanni Micheli (categoria 3:1), Andrea e Umberto Nordio (4:1), Matteo Gallet e Francesco Cecchetto (5:1), Simone e Salvatore Sarni (6:1). Ma non finisce qui. Claudio Remo Aiello e Alessandro Aiello si sono imposti nella Super Touring, mentre Simone Cesati e Nicholas Parati hanno trionfato nella Diporto Performance. Nella classe Honda Off shore, infine, ecco il successo di Tommaso Soncin.

Bis

Sempre lo scorso fine settimana Corigliano-Rossano ha ospitato anche “Mare in movimento 2”, un progetto realizzato con il contributo del Ministero per lo Sport e i Giovani, di Sport&Salute e del CONI. E anche qui non sono mancate le emozioni. Il Campionato Italiano Hydrofly ha visto, nella classe Pro, il successo di Mattia Lancia, mentre nella categoria Beginners si è registrata la vittoria di Rachele Rizzo. Nel del Campionato Italiano Moto d’Acqua Endurance Offshore, invece, ecco i trionfi di Emanuele Masala (F1) e Luca Vecchiori (F2). Le gare, tuttavia, hanno rappresentato solo uno dei momenti di questo appuntamento calabrese. Nei giorni precedenti, infatti, l’attività promozionale rivolta alle scuole del territorio ha avuto un ruolo fondamentale. Studentesse e studenti hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi al mondo della Motonautica attraverso un percorso educativo incentrato sui valori dello sport, sul rispetto del mare e sulla cultura della sicurezza. Tutto grazie alla presenza degli istruttori federali, che hanno potuto guidare i giovani partecipanti a bordo di gommoni e moto d’acqua federali, scoprendo da vicino il fascino e l’adrenalina delle discipline motonautiche.

Orgoglio

Un successo extralarge che ha riempito d’orgoglio il Presidente di FIM, Giorgio Viscione. «Mare in Movimento e Mare in Movimento 2 hanno rappresentato una straordinaria vetrina per la Motonautica italiana – ha detto il vertice federale – Si tratta del risultato di un importante percorso che ha portato a Corigliano-Rossano un evento di grande richiamo sportivo e sociale. Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti, ma ancora di più della prospettiva che questo progetto apre per il futuro». E ancora: «La Calabria può e deve diventare un punto di riferimento per la crescita dell’intero movimento motonautico, contribuendo ad avvicinare sempre più giovani ai valori dello sport e del mare. L’entusiasmo del pubblico ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Ora però bisogna guardare avanti: questo non è un traguardo, ma un nuovo punto di partenza».