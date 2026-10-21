Aquabike, quante emozioni nell’ultimo weekend a Olbia

Giù il sipario. Domenica 18 ottobre, a Olbia , è andato in scena l’ultimo atto del Campionato Mondiale UIM Aquabike 2026 . E l’attesissimo evento internazionale, oltre ad attirare in Sardegna piloti provenienti da diversi Paesi ha regalato risultati importanti alla Motonautica italiana. A partire dal Freestyle, dove Roberto Mariani ha con-quistato il secondo posto nella tappa sarda, chiudendo così il Mondiale al terzo posto assoluto. Si tratta di una medaglia di bronzo “pesante”, perché conferma la dimensione internazionale di Mariani dopo l’oro ottenuto nel Campionato Eu-ropeo Aquabike.

Orgoglio tricolore

Per quanto riguarda gli altri verdetti, Pierpaolo Terreo ha ottenuto l’ottavo posto nella Runabout GP1 (dove grazie al successo di domenica Samuel Johansson si è aggiudicato il titolo mondiale), mentre Matteo Benini ha chiuso al decimo posto a Olbia conquistando l’ottava piazza finale. Nella Sku Ladies GP1, invece, Naomi Benini si è aggiudicata la sesta posizione assoluta grazie all’ottavo Aquabike, quante emozioni nell’ultimo weekend a Olbiamotonautica |si è chiuso in sardegna un fine settimana adrenalinicoposto in Sardegna. Tra i risultati più importanti c’è però l’argento conquistato da Aurora Filiberti nella Runabout GP4 Ladies. La pilota classe 2010 ha chiuso al secondo posto dietro all’estone Annemarie Oiemets, precedendo la francese Alizée Vanden-Blecken. Per Filiberti si tratta di un nuovo im-portante risultato internazionale, che si aggiunge al bronzo europeo e al bronzo mondiale conquistati nella scorsa stagione. Nella stessa categoria, Rachele Rizzo ed Elisa Tiberi hanno ottenuto rispettiva-mente il quinto e il sesto posto. E poi ancora Andrea Guidi e Alessio Ascione hanno chiuso rispettivamente al quarto e all’ottavo posto nella Ski Division GP2, mentre Manuel Reg-giani ha conquistato ha con-quistato il quarto posto nella Runabout GP2.

Soddisfazione

Olbia, però, ha ospitato anche l’ultimo appuntamento delper le classi Spark Giovanile 12-14, dove Paolo Tartarini ha conquistato la vittoria, precedendo Francesco Bellone e Sofia Secchiaroli, e la Spark Giovanile 15-18, dove il successo è andato ad Alessio Ascione al termine di manche combattute con Francesco Delle Grottaglie, secondo classificato. Terzo posto per Aurora Filiberti. «Il Mondiale a Olbia si conferma un evento di grande spessore per la Motonautica – ha detto il presidente della Federazione Italiana Motonautica- L’afflusso di piloti italiani e stranieri ha reso la ma-nifestazione più bella di quan-to si potesse immaginare. Sono davvero contento e orgoglioso». La Motonautica si prepara ora a tornare protagonista a Brindisi, dove nel prossimo fine settimana si svolgeranno gli appuntamenti del Campionato Italiano Circuito Formula Junior Elite (con l’ultima tappa stagione) e della categoria GT30. Tutto per un nuovo fine settimana di gare che vedrà in acqua giovani pi-loti e protagonisti del circuito, pronti a contendersi i risultati conclusivi della stagione.