Caso Schwazer. Controanalisi! Ma i termini...

La storia continua. Alex Schwazer ha cambiato opinione. Richiede le controanalisi. Rivolgiamo il nastro. Al ritorno alle gare dell’altoatesino, dopo una lunga squalifica, suo il sogno era di poter rimettere addosso la maglia azzurra, anche se i criteri imposti dalla Federazione per un atleta che sia risultato dopato sono chiarissimi: chiunque incorra in squalifiche pari o superiori a due anni, in base alle normative, perde da quel momento il diritto di vestire la maglia della Nazionale. Alex ha ripreso a marciare e la scorsa primavera e si è recato a Francoforte sul Meno (gara sulla distanza di 42,195 km, campionato nazionale tedesco open). Il marciatore di Racines il 26 aprile ha chiuso in 3’01’55”. Il 22 giugno scorso l’Agenzia nazionale antidoping tedesca ha reso noto di aver avviato un procedimento contro Schwazer perché trovato positivo all’Epo nel controllo di fine aprile. Le tracce di eritropoietina erano state trovate sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Schwazer, campione olimpico della 50 km di marcia a Pechino 2008, già squalificato due volte per doping, nel 2012 e 2016, Sarebbe “solo” la terza volta. La questione si complica, visto che Alex ritiene opportuno non chiedere le controanalisi (attenzione: la richiesta deve avvenire entro 72 ore).