Crippa, show a New York!

Fantastico Yeman Crippa. L’azzurro è secondo a New York nella maratona più iconica la mondo. La più importante, la più difficile. Crippa ci ha fatto sognare sino alla fine: ha ceduto negli ultimi 500 metri solo di fronte ad Andreas Almgren, svedese, 31 anni, campione europeo dei 10mila ad agosto in Inghilterra e campione mondiale nella mezza maratona a settembre a Copenaghen. Il nordico, pur essendo all’esordio assoluto sulla più lunga distanza olimpica, vantava i favori del pronostico, così come il keniano Benson Kipruto, primo un anno fa. Crippa arrivava nella Big Apple con una vittoria nella maratona di Parigi (aprile), un quarto posto nei 10mila a Birmingham e un successo nella “sua” Trento nel mitico Giro al Sas. Il ragazzo nato in Etiopia, 30 anni fa, adottato dai coniugi milanesi Crippa all’età di 5 anni, non era nel novero dei favoriti. Da sempre allenato da Massimo Pegoretti, il maratoneta azzurro ha condotto una gara esemplare: non ha sbagliato nulla, ha controllato gli avversari molto sicuro delle sue possibilità, nella prima parte ha corso nella pancia del gruppetto di testa. È uscito allo scoperto ricucendo quando lo statunitense Zouahir Talbi ha cercato di sfoltire i pretendenti alla vittoria, poco dopo metà gara, dove è transitato in 1h04’04”.