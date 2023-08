Mondiali ciclismo, Villa: "Bene a Glasgow, ora andiamo a Parigi"

Quattro medaglie, un Filippo Ganna d'oro e in gran forma, e un piccolo rammarico per qualche successo sfumato per poco. Al temine del Mondiale di ciclismo di Glasgow è tempo di bilanci. Il clan azzurro appare abbastanza soddisfatto ma nei commenti l'attenzione è già rivolta al prossimo traguardo: le Olimpiadi di Parigi 2024. Il ct della nazionale italiana di ciclismo su pista, Marco Villa, ci tiene però a fare fa i complimenti ai suoi ragazzi: "È stato un Mondiale di alto livello - spiega - E con un po' più di fortuna avremmo portato a casa qualche altra medaglia". Le sensazioni al termine delle competizioni al sir Chris Hoy di Glasgow sono quindi positive: "Con questi ragazzi - aggiunge Villa - andremo ai Giochi di Parigi. E io non cambierei nessuno di loro con altri corridori di altre nazioni". Un'iniezione di fiducia nel gruppo e sul futuro della squadra. Soddisfatto della spedizione scozzese anche il presidente della Fci, Cordiano Dagnoni: l'Italia ha "dimostrato di essere competitiva". Tuttavia aggiunge il numero uno federale "resta il problema della carenza di impianti dove poter svolgere attività nel nostro Paese. I velodromi coperti sono fondamentali non solo per gli atleti di alto livello, ma anche per far crescere nuovi campioni".



Italia, bilancio mondiale positivo: oro con Ganna, argento nel quartetto e due bronzi Al sir Chris Hoy di Glasgow sono stati giorni intensi, con l'Italia sempre in corsa per una medaglia e con alcune imprese che rimarranno nella storia: l'oro con Filippo Ganna nell'inseguimento individuale, l'argento con il quartetto nell'inseguimento a squadre e due bronzi (Viviani nell'eliminazione e Milan nell'inseguimento individuale). "E' sempre bello vincere medaglie, siamo stati vicini a vincerne di più - ha ammesso Villa -. Sono i miei ragazzi e con loro andremo a Parigi 2024". Nel femminile, purtroppo, non sono arrivate medaglie ma il ct non ritiene fallimentare la spedizione azzurra: "Le ragazze sono arrivate all'appuntamento in condizioni non ottimali. Abbiamo sfiorato alcune medaglie nello Scratch, nell'Omnium e nella Madison - rimarca - Ci hanno provato tutte, non siamo lontani dalle nazioni migliori. Con un po' di fortuna in più avremmo ottenuto sicuramente dei podi".



Dagnoni: "Dimostrato di essere competitivi, abbiamo le idee chiare su cosa fare" E anche Dagnoni vede "il bicchiere mezzo pieno": "Se guardiamo i risultati degli ultimi anni potrebbe sembrare che abbiamo fatto un passo indietro. In realtà, come ha spiegato Villa, abbiamo dimostrato di essere competitivi nonostante tutti i problemi derivanti da una stagione complessa e travagliata per molti corridori. Le Olimpiadi non sono lontane, ma abbiamo le idee chiare su quello che dobbiamo fare per arrivare pronti". Il presidente ha poi insistito sulla problematica relativa agli impianti in Italia: "Resta il problema della carenza di impianti. Colgo l'occasione per rinnovare l'appello alle istituzioni affinché si possa trovare presto una soluzione per Spresiano e per la riapertura alle società di Montichiari".

© RIPRODUZIONE RISERVATA