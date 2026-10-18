Alzini, stop ai piedi del podio

A Shanghai gli azzurri hanno dato spettacolo nella quarta giornata dei Campionati del Mondo su pista senza conquistare medaglie . Martina Alzini , 29 anni, milanese di Parabiago, si è classificata quarta nell’inseguimento individuale sui 4000 metri. Quest’anno Martina ha vinto quattro belle gare su strada, si è presentata a Shanghai col morale alto e giovedì col quartetto ha conquistato l’argento. Ieri nelle qualificazioni dell’inseguimento individuale Martina ha ottenuto il 3° tempo, 4’30”619, e la tedesca Lisa Klein il 4°, 4’30”979. Ciò faceva ben sperare in vista della finale per il bronzo. Ma la passista di Saarbrucken nelle gara decisiva si è letteralmente trasformata. Dopo 2 km Lisa vantava 2” su Alzini. E alla fine Klein ha chiuso in 4’28”274, l’italiana con 4’32”749. Due britanniche si sono contese la medaglia d’oro: se l’è aggiudicata Millie Couzens con 4’21”505 contro il 4’22”005 di Josie Knight.

I risultati

Nell’omnium maschile ha trionfato Iuri Leitao (Portogallo) con 143 punti, 2° Fabio Van Den Bossche (Belgio) 129, 3° il tedesco Tim Torn Teutenberg (115), 4° lo spagnolo Sebastian Mora Vedri (113) e 5° Simone Consonni (105), bergamasco di Brembate Sopra. Consonni ha compromesso il risultato finale con prestazioni modeste nelle prime 2 prove, scratch e tempo race, concluse entrambe al 10° posto. Simone si è parzialmente rifatto col 5° posto nell’eliminazione. In vista della corsa a punti di chiusura guidava la classifica Leitao (112) davanti a Teutenberg (106) e al britannico Hobbs (100). Consonni (76) era 8°: serviva una corsa a punti alla garibaldina, con conquista del giro di vantaggio per rientrare in zona medaglia. È andata bene, ma non benissimo. Infatti Consonni è riuscito ad acquisire il giro, tuttavia la stessa cosa hanno fatto altri corridori ben piazzati in classifica. E così il pistard-stradista azzurro si è dovuto accontentare della quinta piazza. Sua sorella Chiara in coppia con la toscana Vittoria Guazzini ha chiuso la madison femminile in sesta posizione. Guazzini e Consonni erano assai marcate poiché detentrici del titolo olimpico. Hanno acquisito punti in 6 sprint su 12 disputati. Sono Campionesse del Mondo le britanniche Erin Boothmann e Anna Morris (40 punti) davanti alle francesi Marion Borras-Clara Copponi (33) e Maho Kakita-Tsuyaka Uchino (Giappone), con 18. Alle azzurre sarebbe bastato piazzarsi almeno terze nello sprint finale per conquistare il bronzo. Nel km da fermo femminile ha prevalso la tedesca Pauline Grabosch.

Il programma

Oggi ultima giornata dei Mondiali. Per le velociste è in programma il keirin; di scena la lombarda Miriam Vece, ieri undicesima nel km da fermo. L’emiliana Rachele Barbieri si cimenterà nella gara a punti. Riguardo prove maschili, il plurititolato brianzolo Matteo Fiorin disputerà l’eliminazione, mentre l’emiliano Niccolò Galli e Simone Consonni saranno impegnati nella madison. Nella velocità è favorito il fuoriclasse Harrie Lavreysen (Olanda).