Urlo Bosio: «Riparto subito più forte»

Addio sogni di gloria continentale. Lo junior alessandrino Giovanni Bosio , 18 anni, si è classificato 11° nel Campionato d’Europa di ciclocross a Zeddam (Olanda). La maglia bianco-blu con le stelle della Comunità Europea se l’è aggiudicata il belga Lars Peers , migliori degli italiani Tommaso Cingolani, 6°, e Francesco Dell’Olio all’8° posto. Giovanni Bosio ha concluso a 1’10” da Peers, quindi dal punto di vista atletico la prestazione è stata onorevole. «Non sono soddisfatto – dichiara il polivalente corridore di Tortona – perché in corsa, benché frenato dalla caduta in partenza, ho occupato spesso la 5ª posizione». L’ha fatto senza andare fuori giri. «C’è stata una fase in cui addirittura ho sognato di arrivare sul podio. Alla fine non è andata benissimo, tuttavia le mie gambe hanno girato ottimamente». Giovanni si lamenta con l’assistenza ai box. Nel corso dei 6 giri ci è entrato più volte. «C’è stata qualche incomprensione tra me e lo staff azzurro – rivela il crossista della DP 66 Pinarello – e la cosa sommando più fasi mi ha fatto perdere almeno 40 secondi. Senza perdite di tempo sarei rimasto nella top 5. Magari in top 3».

L’analisi del percorso di Zeddam

Il circuito di Zeddam era molto temuto per la lunga scalinata voluta da Erwin Vervecken. «Ci sono salito sempre bene – assicura Bosio – e a dire il vero era l’unico punto in cui guadagnavo. Il resto del circuito, tra l’altro molto breve, non era selettivo: serviva abilità nella guida. Mi sono gestito bene, arrivavo abbastanza fresco ai piedi dei 100 gradini. Non sono riuscito a dare il meglio di me stesso, questo è il rammarico maggiore». La stagione crossistica è lunga. «Ho una gran voglia di rifarmi a grande livello internazionale», continua l’alessandrino. Nel prossimo week-end Bosio riposerà.

I prossimi obiettivi tra Samorin e Tabor, e il 15° posto di Carlotta Borello

Sabato 21 disputerà il cross internazionale a Samorin, in Slovacchia. «È una nazione in cui organizzano bene – aggiunge Giovanni – e con cast eccellente. Andrò a Samorin per vincere». Domenica 29 novembre Tabor (Repubblica Ceca) ospiterà la prova della Coppa del Mondo di ciclocross; gli Juniores parteciperanno in squadre Nazionali. «Innanzitutto spero di meritarmi la convocazione dal ct Pontoni. Se mi porterà a Tabor punterò al risultato di prestigio per dimenticare Zeddam. E in seguito penserò anche a meritarmi la maglia azzurra per il Mondiale in Belgio». A Zeddam la torinese Carlotta Borello, 24 anni, ha terminato il Campionato d’Europa delle Elite al 15° posto. Il titolo l’ha vinto la fuoriclasse olandese Lucinda Brand, e Lucia Bramati, decima a 1’20”è stata la migliore delle azzurre. Sara Casasola ha concluso 14ª a 2’04”, Borello a 2’11”. Dopo il 14° posto della passata edizione molti attendevano un risultato migliore da Borello. La ragazza di Trana appartiene al quotato team Cingolani-Specialized. «Carlotta è partita male – fa notare Francesco Cingolani,ex corridore e ora patron della squadra – e ciò ha condizionato tutta la sua prova».