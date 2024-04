Parigi-Roubaix, vince Van der Poel. Paura Viviani, in ospedale dopo caduta

Mathieu van der Poel ha vinto l'edizione 2024 della Parigi-Roubaix . Per l'olandese della Alpecin è il secondo successo consecutivo. La corsa, caratterizzata da una media altissima (oltre 50 km/h) si è accesa nei settori di pavé. La selezione è stata fatta nel tratto della foresta di Arenberg. La svolta al settore 13 con l'attacco di van der Poel che nel giro di pochi km è riuscito a costruirsi un vantaggio superiore ai 2 minuti. Da segnalare una caduta a inizio corsa in cui sono rimasti coinvolti gli azzurri Elia Viviani , che sembrerebbe essere a rischio per le Olimpiadi, e Jonathan Milan, costretti al ritiro.

Le parole di Van der Poel

"È difficile da credere, la squadra era più forte dell'anno scorso. Sono super orgoglioso di tutti i ragazzi, io sono riuscito a finire il lavoro. Mi sentivo benissimo oggi, ho voluto fare la corsa dura sin da subito. È stata un'ottima giornata. Le forature alla Roubaix sono sempre dietro l'angolo, ma quando ho messo vantaggio tra me e gli altri, poteva succedere qualsiasi cosa". A dirlo è il vincitore della Parigi-Roubaix 2024, Mathieu Van der Poel. "La settimana scorsa sono andato in difficoltà nel finale, questa volta no. Non avrei mai immaginato di raggiungere questi traguardi, ho iniziato questa stagione in maniera super motivata per onorare la maglia di campione del mondo".

Viviani, caduta e ospedale: le condizioni

Elia Viviani (Ineos Grenadiers) è rimasto coinvolto in una maxi-caduta alla Parigi-Roubaix, dopo appena 37 km. A impattare sull’asfalto una ventina di corridori tra cui Alberto Bettiol, Jonathan Milan, il belga Tim Merlier e il tedesco Nils Politt. Il campione olimpico, costretto al ritiro, è stato trasportato in ambulanza presso il più vicino ospedale. Dopo la caduta, si attendono aggiornamenti riguardo le condizioni dell'alfiere del team Ineos Grenadiers, soprattutto considerando anche le sue prospettive in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Anche le condizioni di Milan saranno da tenere sotto controllo mentre Bertiol è tornato in gruppo senza particolari problemi.

La caduta nel Giro dei Paesi Baschi

Solo qualche giorno fa, un evento simile si era verificato nella quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, ovvero la Etxarri Aranatz-Legutio. In quell'occasione ad avere la peggio è stato Jonas Vingegaard, portato via a bordo di un'ambulanza. Il ciclista danese ha riportato la frattura della clavicola e quella di alcune costole. In dubbio la sua partecipazione al prossimo Tour de France. Nell'incidente, sono rimasti coinvolti anche Primoz Roglic e Remco Evenepoel, entrambi vistosamente doloranti.