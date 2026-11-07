Roma Champions Day, a Capannelle è sfida Italia-Inghilterra

ROMA - Mentre l’ ippica italiana è protagonista a Verona per la 128ª edizione di Fieracavalli , dove il Ministero dell’Agricoltura è impegnato anche nella promozione e della valorizzazione del Cavallo Sella Italiano nelle finali del Circuito Allevatoriale e del Master MASAF di salto ostacoli, l’ippodromo delle Capannelle di Roma prepara una domenica da urlo : il Roma Champions Day , ovvero la giornata di corse al galoppo più importante dell’autunno capitolino, con le ultime tre corse di gruppo del calendario 2026. Il fine settimana di trotto propone un programma di buona routine, in attesa del prossimo weekend di Treviso che ospiterà 4 Gran Premi e i migliori interpreti della scena internazionale.

SFIDA ITALIA-INGHILTERRA - Tre le corse di gruppo 3 in programma nell’ultima grande domenica del galoppo nazionale che prenderà il via alle 14.00 e per l’occasione sono annunciate presenze importanti provenienti dall’estero. Sarà così ad esempio per Il Premio Roma Italian Champions che vedrà 11 cavalli impegnati sulla distanza dei 2.000 metri a disputarsi i 231mila euro del montepremi. Dal Regno Unito arriva infatti Fast Tracker che avrà in sella l’ottimo James Doyle: l’avversario più insidioso potrebbe essere quel Woodchuck che ha grande confidenza con le piste italiane avendo vinto in carriera ben sette corse di gruppo. Poi c’è il plotone tedesco rappresentato soprattutto da Best Lightning.

In tema di fantini di livello mondiale non può però passare inosservata la presenza a Roma di Ryan Moore, reduce dai tre trionfi statunitensi dello scorso fine settimana ingaggiato da Ed Dunlop per montare Pathein e ad arricchire quello che sarà un grande confronto internazionale tra uomini e cavalli, quasi una Champions League con grandi protagonisti in sella.

Nel premio Lydia Tesio (mt. 2000 da 200mila euro) riservato esclusivamente alle femmine saranno in 9 al via tra cui quella Piccola Piuma vincitrice delle Oaks italiane e poi ceduta all’estero che spera di chiudere in grande la sua carriera agonistica prima di essere trasferita in Giappone per intraprendere la carriera da “mamma”. Otto le avversarie di buon livello a cominciare da Bella Sinfonia, tedesca di allevamento e proprietà montata dal fantino panamense Eduardo Pedroza.

Il terzo Gruppo 3 della giornata sarà il premio Guido e Alessandro Berardelli) mt. 1800 per 110mila euro) riservato ai puledri di 2 anni. Osservato speciale Endo Ferrari di proprietà dell'italo-americano Mike Repole che con una nuova vittoria potrebbe anche cominciare a fare un pensierino al Derby.