Festa in Sicilia: doppio scudetto allo Star Padel Floridia

Due giorni da sogno. Sono quelli firmati dai baby talenti dello Star Padel Floridia, comune in provincia di Siracusa: l'Under 14 e l'Under 16 maschili sono infatti salite sul tetto d'Italia. Esultano staff e dirigenti del circolo floridiano per un weekend - quello del 13 e 14 gennaio - che e? gia? scolpito nella storia del padel siciliano. In appena 24 ore, il club presieduto da Massimo Stella si e? aggiudicato lo scudetto Under 14 - giocando sui campi di casa - e quello Under 16, competizione che si e? disputata a Trani, in Puglia.