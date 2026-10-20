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Settebello in festa per Napoli capitale

Alle 18 amichevole di lusso con la Spagna per celebrare un anno da protagonista nello sport del capoluogo campano. La gara in diretta su Rai Sport
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Emanuele MortolaEmanuele Mortola

Pubblicato il 20.10.2026, 06:00

3 min

Questa sera ritorna in vasca il Settebello per affrontare alle 18 a Napoli in un'amichevole prestigiosa la Spagna, campione del mondo, con diretta tv su Rai Sport. Le due nazionali nel corso di quest'anno si sono già incontrate tre volte: in aprile ad Alessandropoli in Grecia per la World Cup, prima con vittoria dell'Italia per 12-10 e poi con successo della Spagna per 16-12; a settembre a Taranto nei Giochi del Mediterraneo con vittoria del Settebello per 14-13. “Abbiamo concordato questa partita per celebrare Napoli "Capitale dello sport del 2026" e per omaggiare questa grande città che ha dato davvero tanto alla pallanuoto - dice il c. t. Alessandro Campagna - Dopo i buonissimi risultati ottenuti nella stagione scorsa che ci ha visti finalmente risalire su di un podio importante col bronzo della World Cup e poi vincere l'oro ai Giochi del Mediterraneo, adesso dobbiamo alzare l'asticella. Ci attende infatti una stagione molto impegnativa con la World Cup in inverno ed i mondiali in estate - continua Campagna - Ed entrambe le manifestazioni saranno ancora più importanti del solito perché metteranno in palio anche i pass per l'Olimpiade di Los Angeles del 2028. Quindi dobbiamo preparaci bene, con fiducia e convinzione, per essere pronti e da questa amichevole contro la Spagna mi aspetto delle utili indicazioni per sapere soprattutto a che punto siamo attualmente ed in base a quello per poter programmare l'attività del prossimo futuro”. Per questo appuntamento, che conclude una serie di allenamenti con la nazionale iberica, Campagna ha portato con sé questi giocatori: Cannella, Carnesecchi, Cassia, Francesco Condemi, Gianazza, Mladossich e Patchaliev del Recco, Bruni, Andrea Condemi, Del Lungo, Gullotta, Occhione e Valle del Savona, Del Basso, De Simone, Ferrero e Guerrato del Brescia, Balzarini, Izzo e Rocchino del Posillipo, De Michelis dell'Olympic Roma, Maffei della Vis Nova Roma, Alfonso Pozo del Telimar Palermo e Torrisi dell'Ortigia.

Al via il Progetto Giovani

E intanto, sempre a Napoli ed annunciato proprio da Campagna, ha preso il via il così detto "Progetto Giovani": una serie di allenamenti collegiali per giocatori nati dal 2008 al 2011 che proseguirà successivamente con cadenza mensile e con 15 partecipanti per volta. Da segnalare infine che domani presso la Fondazione del Banco di Napoli del capoluogo campano si terrà un convegno sull’”Impresa di fare sport: dall’America’s Cup ai progetti sociali sul territorio” con rappresentanza delle Istituzioni locali e la partecipazione dei presidenti delle società sportive cittadine. Ma oggi si gioca anche un anticipo della 4ª giornata di serie A1: ore 21,30 De Akker Bologna-Trieste. E questo perché le due squadre da giovedì a domenica saranno impegnate nella Conference Cup.

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