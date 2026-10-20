Settebello in festa per Napoli capitale

Questa sera ritorna in vasca il Settebello per affrontare alle 18 a Napoli in un'amichevole prestigiosa la Spagna, campione del mondo, con diretta tv su Rai Sport. Le due nazionali nel corso di quest'anno si sono già incontrate tre volte: in aprile ad Alessandropoli in Grecia per la World Cup, prima con vittoria dell'Italia per 12-10 e poi con successo della Spagna per 16-12; a settembre a Taranto nei Giochi del Mediterraneo con vittoria del Settebello per 14-13. “Abbiamo concordato questa partita per celebrare Napoli "Capitale dello sport del 2026" e per omaggiare questa grande città che ha dato davvero tanto alla pallanuoto - dice il c. t. Alessandro Campagna - Dopo i buonissimi risultati ottenuti nella stagione scorsa che ci ha visti finalmente risalire su di un podio importante col bronzo della World Cup e poi vincere l'oro ai Giochi del Mediterraneo, adesso dobbiamo alzare l'asticella. Ci attende infatti una stagione molto impegnativa con la World Cup in inverno ed i mondiali in estate - continua Campagna - Ed entrambe le manifestazioni saranno ancora più importanti del solito perché metteranno in palio anche i pass per l'Olimpiade di Los Angeles del 2028. Quindi dobbiamo preparaci bene, con fiducia e convinzione, per essere pronti e da questa amichevole contro la Spagna mi aspetto delle utili indicazioni per sapere soprattutto a che punto siamo attualmente ed in base a quello per poter programmare l'attività del prossimo futuro”. Per questo appuntamento, che conclude una serie di allenamenti con la nazionale iberica, Campagna ha portato con sé questi giocatori: Cannella, Carnesecchi, Cassia, Francesco Condemi, Gianazza, Mladossich e Patchaliev del Recco, Bruni, Andrea Condemi, Del Lungo, Gullotta, Occhione e Valle del Savona, Del Basso, De Simone, Ferrero e Guerrato del Brescia, Balzarini, Izzo e Rocchino del Posillipo, De Michelis dell'Olympic Roma, Maffei della Vis Nova Roma, Alfonso Pozo del Telimar Palermo e Torrisi dell'Ortigia.