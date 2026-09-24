Saucony® presenta la capsule collection Daikanyama
Saucony, brand globale leader nel performance running e nel lifestyle sportivo, presenta oggi la capsule collection Daikanyama, ispirata a uno dei quartieri di Tokyo più all’avanguardia in ambito design.
“Questa collezione interpreta la modernità discreta del quartiere di Daikanyama, a Tokyo”, ha dichiarato Brian Moore, Chief Product Officer di Saucony. “L’architettura della zona è caratterizzata da un’estetica brutalista, ammorbidita dal cemento ricoperto di edera e dall’acciaio segnato dal tempo, dove la natura si inserisce tra linee essenziali creando un equilibrio tra carattere industriale e bellezza discreta. È proprio da questo contrasto che nasce la collezione. Texture vissute e tonalità tenui danno vita a un’estetica retro-tech sofisticata, ispirata a uno degli angoli culturali più amati di Tokyo e progettata da Josh Fraser, ex residente della città.”
La collezione comprende cinque modelli che riflettono le diverse espressioni di Saucony, dal lifestyle al running performance: Kinvara 1, ProGrid Omni 9, ProGrid Guide 7, Endorphin Speed 5 e Endorphin Elite 3.
Kinvara 1
Profilo basso e tomaia in mesh aperto per favorire la traspirabilità
Colori sfumati e grafiche aggiornate richiamano il design originale, reinterpretandolo per la stagione
ProGrid Omni 9
Tecnologia ProGrid garantisce un'ammortizzazione stabile e un supporto costante
Tomaia traspirante in mesh misto per un comfort prolungato durante tutta la giornata
ProGrid Guide 7
Grid Technology offre un'ammortizzazione e una stabilità imbattibili distribuendo uniformemente gli impatti e le vibrazioni a ogni passo
Tomaia in mesh traspirante e dettagli riflettenti
Endorphin Speed 5
Offre una corsa veloce e fluida grazie alla piastra in nylon ridisegnata
Ammortizzazione reattiva PWRRUN PB
Leggera, rapida e progettata per la velocità
Endorphin Elite 3
Ammortizzazione con un ritorno di energia ai vertici della categoria, in una struttura ottimizzata per il race day
Schiuma IncrediRUN e piastra in fibra di carbonio con struttura scanalata per una corsa fluida e propulsiva
L’intera collezione è disponibile dal 15 settembre nelle taglie unisex US3.5-14 su www.saucony.com e presso una selezione di retailer.
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