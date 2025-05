Sofia Goggia e la rivelazione sulla finale di Sinner: "Con i miei amici..."

Sofia Goggia ha dichiarato anche: "Nella Guardia di Finanza ho trovato una famiglia che mi ha sempre supportata al meglio e la cosa che mi rende più orgogliosa è il fatto di avere sviluppato un fortissimo senso di appartenenza per quella che ritengo essere una grande famiglia, proprio per quelle relazioni e legami personali indissolubili che sono andata a stringere con la gerarchia".

La visita a Federica Brignone

"Sono andata a trovare Federica Brignone a Torino nel primo giorno in cui iniziava ad avere un carico sfiorante. Non so bene come sia messa con il ginocchio e per quali scelte opteranno, però sono certa che farà di tutto per recuperare al top e le auguro di riuscire ad esserci".