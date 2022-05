Dybala e l'errore di Oriana Sabatini: "Stavo per distruggerla", l'incredibile aneddoto

Dybala e l'auto di Oriana Sabatini

Oriana Sabatini ha dunque raccontato: "Il mio ragazzo mi aveva regalato una macchina nuova. Non avevo mai fatto benzina in un altro Paese, se non negli Stati Uniti, ma in Italia non l'avevo mai fatto. Alla stazione di servizio c'ero solo io, non sapevo che fare. Ho chiamato subito Paulo ma era lontano e poi, con difficoltà perché non conoscevo bene la lingua, ho telefonato al carro attrezzi". E alla fine? "Per fortuna il danno è stato molto piccolo e oggi l'auto va bene. Può capitare a chiunque".