Eclissi solare del 25 ottobre: orario e dove vederla in Italia

Martedì 25 ottobre sarà visibile anche in Italia l'eclissi solare parziale . L'eccezionale fenomeno astronomico si verifica quando la Luna si trova a transitare davanti al Sole, occultandolo. L'eclissi di Sole può essere poi parziale o totale in funzione della percentuale di disco solare che è oscurata. Percentuale determinata dalla precisione dell'allineamento del sistema Sole-Luna-Terra .

L'eclissi solare in Italia

Il suggestivo fenomeno astronomico sarà visibile in tutta Italia. A Roma avrà inizio alle 11:25 e raggiungerà il culmine dopo le 12, per poi terminare alle 13:19. Sarà possibile seguire l'elissi anche in diretta streaming sul sito del Virtual Telescope Project e su quello dell'Istituto Nazionale di Fisica e Astronomia a partire dalle 11. A Catania avrà inizio alle 11:36 per terminare alle 13:26, mentre a Bologna inizierà alle 11:20 e teminerà alle 13:16. Le località più fortuntare pervedere l'eclissi sono quelle del Nord Est. A Udine l'oscuramento massimo del disco solare sarà del 22,74%.