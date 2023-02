Diletta Leotta, la lettera a Karius: "Mi sono innamorata della tua rinascita"

Loris Karius è ancora in cerca di riscatto. L'ex portiere del Liverpool, sotto gli occhi di tutti dopo la finale di Champions League del 2018 in cui si rese protagonista in negativo con due papere che regalarono la vittoria all'ultimo Real Madrid di Cristiano Ronaldo, tornerà titolare a due anni dalla sua ultima partita da titolare. Il tedesco attualmente fa parte della rosa del Newcastle e oggi scenderà in campo nella finale di Carabao Cup a Wembley contro il Manchester United. Sugli spalti Karius avrà una tifosa d'eccezione: si tratta di Diletta Leotta, sua attuale compagna.

Diletta Leotta, la lettera per Karius La conduttrice sportiva ha voluto scrivere una lettera d'incoraggiamento per il portiere, pubblicata su The Atlethic: "Caro Loris, mi piacerebbe scriverti questa lettera domani, o dopo, una volta finita la partita che ti riporta in campo dopo questi due, interminabili, dolorosi e incredibili anni. In questo momento smetto di essere la Diletta che conosci e, come in Canto di Natale di Charles Dickens, indosso i panni del ‘fantasma del passato’ per farti voltare e rendere conto della strada che hai fatto fino a qui. I giorni spesi a credere nel tuo sogno, amarlo, tenerlo tra le mani fino ad afferrarlo per poi, brutalmente vedertelo strappare. Le notti tristi, il nodo alla gola e i cattivi pensieri dietro a quell’errore che per due anni ti ha tenuto lontano dalla competizione ma non dalla tua passione più grande. Quel campo verde che fa sognare ogni giorno milioni di bambini. Grazie alla tua squadra e alla forza che uno con l’altro vi siete trasmessi".