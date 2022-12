Ballando con le Stelle, l'attacco di Egger e la reazione della Costamagna

Finale incandescente quello dell'edizione 2022 di Ballando con le Stelle che con grande sorpresa ha visto trionfare la coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. La vittoria però non ha convinto il pubblico, ma nemmeno Selvaggia Lucarelli che si è scagliata anche contro la Costamagna, sottolineando il fatto che, nonostante la bravura dimostrata in pista, non è stato giusto che la concorrente, infortunata alla sesta puntata, si sia ritrovata in finale, non partecipando di fatto al programma per tante settimane. Ma non solo, la polemica è nata soprattutto sulle votazioni: la coppia Costamagna-La Rocca è risultata vincitrice grazie al voto dei giurati (ad esclusione della Lucarelli) e degli opinionisti in studio. Questo risultato ha fatto infuriare il pubblico del dancing show di Rai 1 che invece aveva votato per Alessandro Egger: " I conti non tornano" - hanno accusato via social io telespettatori.