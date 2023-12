Wanda Nara, pugno in faccia a Pasquale: a Ballando si vedono le Stelle...

Wanda Nara , carica come non mai nonostante la malattia che le è stata diagnosticata qualche mese fa , è stata protagonista nelle scorse ore di uno spiacevole fuoriprogramma. La moglie di Mauro Icardi è molto determinata a portare a casa la vittoria di Ballando con le Stelle 2023 ed è per questo che si impegna molto negli allenamenti e nelle prove insieme al suo compagno di ballo Pasquale La Rocca , vincitore della scorsa edizione del programma insieme a Luisella Costamagna.

Wanda Nara ed il pugno in faccia a Pasquale La Rocca

Nelle scorse ore Wanda Nara ha condiviso un breve filmato su Instagram (poi ricondiviso anche dalla concorrente del dancing show), dove si vede un momento dell'allenamento in sala prove con Pasquale La Rocca, durante il quale Wanda ha involontariamente messo a segno una sberla in faccia al suo maestro di ballo. "Grazie per il pugno in faccia", ha commentato ironicamente La Rocca su Instagram. Una scenetta che, neanche a dirlo, ha strappato un sorriso ai fan della coppia di ballo, che sta riscuotendo un grande successo a Ballando con le Stelle...