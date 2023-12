Wanda Nara e una rivelazione inaspettata: "Anche in garage"

Wanda Nara è una delle papabili vincitrici di Ballando con le Stelle 2023. La moglie del calciatore del Galarasaray Mauro Icardi è sempre molto apprezzata per le sue esibizioni e performance in pista, dove non mancano anche siparietti sexy e gesti hot, come la leccata sulla faccia di Pasquale La Rocca avvenuta nel corso dell'ultimo appuntamento del dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai 1.