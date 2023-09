"Lo sport è un diritto, ora lo dice la Costituzione": l'intervista a Berruto

«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme». Da oggi la Costituzione della Repubblica Italiana sarà ancora più moderna, da oggi la nostra Carta accoglie l’idea di sport e lo fa un giorno dopo aver celebrato alla Camera i suoi settantacinque anni, come volesse essere sicura di mantenersi sempre in forma, lei che nonostante l’età resta meravigliosa e lucida. L’ingresso dello sport e dei suoi valori nella Costituzione è un momento storico per il Paese perché non è affatto un passaggio simbolico, ma può e deve avere dei risvolti pratici per i cittadini, per la loro salute e per la loro cultura. È anche un modo per riavvicinarli alla Costituzione stessa, il libretto di istruzioni della nostra democrazia.