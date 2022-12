X Factor, Beatrice Quinta, “le tette al vento” e la verità su Rkomi

Beatrice Quinta è stata la vera rivelazione di X Factor 2022 , forse l'unica concorrente nella storia del talent show ad aver capito davvero la duplice anima del programma, ovvero quella televisiva e musicale, e di quanto entrambe possano combinarsi bene se si sanno gestire. A poche ore dalla finale (in onda giovedì 8 dicembre in prima serata su Sky e NOW) l'artista si è raccontata senza filtri alla rivista Rolling Stone, dove ha parlato della chiave del suo successo, del rapporto con Dargen D'Amico , del futuro con Rkomi e tanto altro.

Beatrice Quinta, la rivelazione di X Factor 2022

Classe 1999, la Quinta ha vissuto una vera e propria trasformazione sul palco di X Factor. Si è fatta amare e apprezzare dal pubblico, non solo artisticamente, ma anche per quel carisma che sa essere cameratesco e sensuale allo stesso tempo. Alla sfrontatezza sa accompagnare la grazia, l'eleganza e le emozioni. Per molti lei ha già vinto X Factor, non solo perché non ha voluto cavalcare l'onda del gossip per ciò che è successo con Rkomi, ma anche perché il suo inedito Se$$o sta letteralmente volando su Spotify. Ma soprattutto perché sul palco del Teatro Repower ha sfidato prima di tutto se stessa, trionfando.