Ambra Angiolini e il record a X Factor: è lei la regina delle classifiche

Ambra Angiolini ha infiammato il pubblico alla finale di X Factor con l'esibizione in versione sensuale di T'Appartengo , uno dei suoi brani cult di 28 anni fa che, nonostante il passare del tempo, è rimasta nella mente di milioni di persone. Un brano che è tornato a risalire le classifiche di iTunes, sorprendendo prima di ogni altro la stessa performer.

Ambra Angiolini in vetta alle classifiche

Anche il video dell'esibizione di Ambra al talent targato Sky Uno ha registrato un boom di visualizzazioni, dove si contano più di 700mila visualizzazioni in soli due giorni sulla piattaforma di condivisione Youtube. Sono in totale11 milioni le views registrate sugli account social di X Factor, Youtube, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Un vero successo per il giudice del talent che ha decretato la vittoria dei Santi Francesi della squadra di Rkomi.