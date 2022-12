Selvaggia Lucarelli contro tutti: la delusione per Ballando con le Stelle, la giuria, Milly Carlucci

Le parole di Selvaggia Lucarelli

"Se farò Ballando con le stelle nel 2023? Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, so che per loro sono riconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente, io credo si debba ragionare sull’accaduto", ha affermato la giurata del talent condotto da Milly Carlucci. Un 2022 particolare quello vissuto dalla giornalista che ha aggiunto: "Devo premettere che il privato ha inciso molto sul lato professionale. In più ho lasciato la radio, che comunque era stabilità, per lanciarmi in un podcast quotidiano: ho lasciato il noto per l’ignoto, ho rischiato. Il debutto de Il sottosopra è stato forse il momento più bello".