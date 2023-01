C'è posta per te prima puntata: le sorprese di Can Yaman e Cannavacciuolo, tutte le storie

C'è posta per te è tornato in onda sabato 7 gennaio in prima serata su Canale 5 con tante storie emozionanti e ospiti d'eccezione. Maria De Filippi ha chiesto aiuto all'attore turco Can Yaman e allo chef stellato (e giudice di MasterChef Italia 12) Antonino Cannavacciuolo per esaudire le richieste di due protagonisti della prima puntata.

Can Yaman torna a C'è posta per te

L'attore turco (conosciuto in Italia oltre che per il suo fascino mediorientale anche per essere stato protagonista di alcune soap opera come Bitter Sweet, Day Dreamer Le ali del sogno, Mr. Wrong e Viola come il mare) è stato chiamato da C'è posta per te per aiutare il signor Giuseppe a fare una sorpresa alla moglie Francesca, fan sfegatata dell'interprete che presto vedremo nella serie tv Disney El Turco. Un ringraziamento per tutto quello che ha fatto in seguito all'incidente avuto dal marito (è scivolato nelle doccia rompendosi due vertebre, perdendo così la sensibilità delle gambe). Ma dopo l'operazione è arrivata anche la bella notizia: "Quando esco dalla sala operatioria mia moglie sviene. Era incinta del nostro quinto figlio". "In questo periodo della mia vita mi sento solo, magari avessi una donna forte come te accanto a me", ha confessato il divo, che in passato è stato con Diletta Leotta. Yaman ha portato dei regali alla protagonista della prima storia, tra cui una collana: "Può creare un legame tra me e te".