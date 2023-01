Sanremo 2023, Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi super ospiti della seconda serata: l'annuncio di Amadeus al Tg1

Sanremo 2023, super ospiti Al Bano, Ranieri e Morandi

Subito dopo le parole del direttore artistico sono state mandate in onda tre clip riguardanti i tre celebri cantanti italiani Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri che, nel ringraziare Amadeus per il gentile invito, hanno sottolineato di essere gli unici superospiti della seconda serata. Insomma una simpatica gag, per dire che il secondo appuntamento della kermesse musicale sarà impreziosito dalla presenza delle tre colonne portanti della musica italiana. Un grande ed imperdibile evento. Lo scorso anno, Ranieri aveva svelato il progetto di formare un trio con Morandi e Ranieri. Come annunciato da Amadeus, gli ospiti della prima puntata saranno invece Blanco e Mahmood, vincitori del Festival di Sanremo 2022 con il brano 'Brividi'.