MasterChef 12, Ivana dopo l'eliminazione: dal nuoto alla passione per Berrettini

Ivana Santomo è l'eliminata della puntata di MasterChef Italia 12 andata in onda il 19 gennaio in prima serata su Sky ed in streaming su NOW. La concorrente del cooking show condotto da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli si è raccontata nel corso di una roundtable su Zoom, dove ha parlato della sua esperienza tra i fornelli del celebre programma, delle sue emozioni e dei suoi sogni per il futuro. Ma anche svelato qualcosa in più rispetto al suo rapporto con lo sport e del tifo per Matteo Berrettini. La sessantenne di Roma ha avuto una vita ricca ed intensa: due figlie, una separazione, un nuovo amore ed un doloroso lutto. Ha lavorato come assistente parlamentare ed attualmente collabora con un noto scrittore.