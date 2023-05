Alessandro Borghi, l'incontro con Berrettini al Met Gala finisce così...

Alessandro Borghi ha condiviso nelle scorse ore sul suo profilo Instagram un simpatico scatto che lo vede insieme al campione di tennis Matteo Berrettini e a Francesco Carrozzini (figlio della compianta Franca Sozzani e genero di Anne Wintour). A commento dell'immagine le parole: " È successa una cosa bella ", in riferimento all'incontro inaspettato. La foto è stata ripresa al Met Gala 2023 , dove i due italiani hanno partecipato.

Alessandro Borghi e Matteo Berrettini da soli al Met Gala 2023

Matteo Berrettini si è presentato in un elegante completo total black senza la sua compagna Melissa Satta (che a Vanity Fair ha parlato della sua storia d'amore con il tennista). Stessa cosa per il celebre attore che ha presenziato da solo all'evento mondano organizzato da Anna Wintour per omaggiare la figura di Karl Lagerfeld. Alessandro Borghi è stato recentemente protagonista della serie Supersex, dove ha interpretato il ruolo di Rocco Siffredi.