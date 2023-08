Italia's Got Talent, tanto tifo Juventus tra i giudici della nuova edizione

Prenderà il via il primo settembre la nuova edizione del programma Italia's Got Talent, che da quest'anno andrà in onda su Disney +. Lo show prodotto da Fremantle Italia avrà al tavolo dei giurati due tifosi della Juventus, ovvero Mara Maionchi ed il popolare influencer di fama mondiale Khaby Lame, che vanta su Instagram più di 80 milioni di followers.