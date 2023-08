Paola Ferrari torna a 90° minuto. Domenica Sportiva senza Marchisio

La Serie A riparte e tornano in onda i due programmi storici di Rai Sport: La Domenica Sportiva e 90º Minuto. La striscia pomeridiana in onda dal 1970 prenderà il via il 17 settembre con la conduzione di Paola Ferrari (precedente impegnata con Domenica Dribbling). Un ritorno in realtà per la giornalista che aveva già ricoperto il ruolo di conduttrice della trasmissione dal 2015-2018.