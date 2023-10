Immobile in tv: la verità sull'addio alla Lazio e il caso scommesse

Ciro Immobile e l'addio alla Lazio: la verità

"Ho fatto tantissime belle cose con questa maglia, nulla potrà togliere quello che è scritto nella storia", ha esordito Immobile, per poi commentare le voci riguardanti un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita: "Ho rilasciato un'intervista e le cose scritte sono diverse da quello che si può percepire da un video. Probabilmente in quel momento ero deluso da alcune cose che erano state dette, ho dato importanza ai pochissimi che dicevano cose non vere, invece che a tutti quelli che mi amano, non potrò mai dire di andare via dalla Lazio in una intervista su un giornale, non sarebbe corretto, non fa parte della mia cultura professionale e di vita. Ho da fare tantissime cose con la maglia della Lazio"...