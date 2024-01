Tacconi a Verissimo: "Siamo riusciti a sciogliere la corda. Ho un obiettivo"

Stefano Tacconi è tornato a parlare in diretta nell'ultima puntata di Verissimo. Per la prima volta dall'aneurisma cerebrale avuto nel 2022, l'ex portiere della Juventus si è presentato camminando senza stampelle. L'ultima volta in cui aveva visitato lo studio di Silvia Toffanin fu a fine novembre 2023: in quell'occasione si presentò in stampelle e fu accompagnato dalla moglie Laura e dai figli parlando delle sue condizioni fisiche dopo l'ultima operazione.