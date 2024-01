Masterchef fa 300: Niccolò imita Massari, Bastianich ne fa fuori due

MasterChef 13 è tornato in onda con un nuovo elettrizzante appuntamento giovedì 25 gennaio in prima serata su in prima serata su Sky e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e su Sky Go). Puntata speciale per festeggiare i 300 episodi del popolare talent culinario con alla guida Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.