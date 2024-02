Sanremo 2024: quanto guadagna Amadeus? I cachet di co-conduttori e ospiti

Mentre fervono i preparativi per l'inizio della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo (al via dal 6 al 10 febbraio), in rete circolano alcune indiscrezioni riguardanti i presunti cachet percepiti da Amadeus e dai co-conduttori Marco Mengoni , Giorgia , Lorella Cuccarini , Teresa Mannino e Fiorello .

Il cachet di Amadeus e dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2024

A svelare qualche cifra sui presunti compensi del direttore artistico e dei co-conduttori è stato il quotidiano La Stampa, dove si legge che Amadeus per la conduzione di Sanremo 2024 percepirebbe un compenso di circa 700mila euro. Cifra che, stando al giornale, sarebbe di poco superiore a quella percepita negli anni precedenti: nel 2020 avrebbe guadagnato dai 500 ai 600mila euro. La presunta cifra pattuita per le co-conduzioni si aggirerebbe, invece, intorno ai 180-200 mila euro. La Stampa riporta che Marco Mengoni sarebbe il più pagato, rispetto a Lorella Cuccarini, Giorgia e Teresa Mannino. Mentre Wired ha fatto sapere che Fiorello per le cinque serate del 2020 avrebbe incassato circa 300 mila euro, per la singola nel 2022 invece 50 mila...