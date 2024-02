Chi è Mory Sacko: vita privata, carriera e curiosità

Mory Sacko sarà ospite della prossima puntata di MasterChef che andrà in onda giovedì 22 febbraio in prima serata su Sky su Sky ed in streaming su NOW (sempre disponibile su Sky Go) con la conduzione di Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli .

Mory Sacko: carriera e vita privata

Nato a Champigny-sur-Marne, in Francia, il 24 settembre 1992, Mory Sacko, che vanta ha origini senegalesi e maliane, si è fatto conoscere in Francia e nel resto del mondo come astro nascente della cucina francese. Ha studiato presso la scuola di hotellerie en Seine-et-Marne e successivamente ha lavorato come cuoco presso il ristorante Mandarin Oriental di Thierry Marx. Dopo aver partecipato al programma televisivo Cuisine Ouverte, ha aperto nel 2020 a Parigi il ristorante MoSuke, che ha ricevuto una stella Michelin. Nel 2022 ha aperto un ristorante a Saint Tropez in collaborazione con Louis Vuitton. Molo riservato, per quanto attiene alla sua vita privata si sa che Mory è legato sentimentalmente a una donna di nome Emilie, che si occupa di gestire la parte amministrativa e finanziaria del suo ristorante...