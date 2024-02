Fiorello show su Ferragni e Fedez: "Social a mezz'asta, sarà dura...

L'appello di Fedez al Codacons

In merito proprio a quest'ultimo annuncio, poi il conduttore ha fatto un appello all'associazione in difesa dei consumatori (che in una nota ha sottolineato l'inopportunità di Chiara Ferragni in tv in quanto indagata): "Signor Codacons, se dovessimo togliere tutti gli indagati che sono andati ospiti nei programmi, dovremmo togliere Floris, Berlinguer, Vespa. Che è la prima volta che un indagato va ospite in un programma? Io non ci vedo niente di male".