Fedez rompe il silenzio e parla della Ferragni: "Al momento ho altre priorità"

La fine, o presunta tale, del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez è al centro del gossip e delle notizie. Da quando ieri Dagospia ha lanciato la bomba, ormai non si parla d’altro. Finora però nessuno dei due diretti interessati ha smentito o confermato. Soltanto la madre del rapper, Annamaria Berrinzaghi, ha commentato così la notizia ai microfoni dell’Adnkronos: "In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla". Quindi ha concluso: "Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene”.