Chiara Ferragni dribbla le domande e sbotta: "È un momento doloroso"

Dopo Fedez, anche Chiara Ferragni è stata intercettata dall'inviato di Pomeriggio 5, programma condotto da Myrta Merlino. L'imprenditrice digitale è stata pizzicata in centro a Milano, a Palazzo Parigi, mentre pranzava con le sorelle e alcuni amici. Alla domanda "Come stai?" la Ferragni ha risposto piuttosto stizzita : "Non ho niente da dire, è un momento doloroso". Cappuccio in testa e atteggiamento piuttosto sfuggente, la Ferragni, scende dall'auto e si nasconde subito dietro a un portone. Scambia solo due parole con l'inviato della trasmissione Mediaset, è scura in volto e con poca voglia di parlare.