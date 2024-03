Pechino Express, Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi: chi sono i Romagnoli

Chi è Paolo Cevoli: vita privata e carriera

Nato a Riccione il 29 giugno del 1958, Paolo Cevoli è cresciuto in una famiglia di albergatori. Dopo la laurea in Giurisprudenza, ha iniziato a lavorare nel settore della ristorazione come manager. Nel 1990 ha partecipato al concorso per giovani comici “La Zanzara d'Oro” classificandosi terzo. Negli anni successivi, l'attore italiano ha presenziato in diverse puntata del "Maurizio Costanzo Show", facendosi conoscere ed apprezzare sempre più dal grande pubblico televisivo. Quello di comico è un lavoro che ha svolto in parallelo al suo lavoro "ufficiale": è diventato imprenditore e ha aperto un locale frequentato anche dai personaggi del mondo dello spettacolo. Nel 2001 Cevoli ha iniziato ad esibirsi sul palco di Zelig a Milano, successivamente è stato nel cast della medesima trasmissione televisiva in onda su Italia 1, portando in scena uno dei suoi personaggi più amati e conosicuti, ovvero Palmiro Cangini, assessore di un immaginario comune romagnolo. Nel 2015 ha firmato la regia ed è stato protagonista del film “Soldato Semplice”. Nel 2022, invece, ha partecipato a “LoL3”. Paolo ha incontrato la sua dolce metà, Elisabetta Garuffi, quando era ancora un ragazzo. I due si sono sposati nel 1986. Poco dopo il matrimonio, sono diventati genitori di Giacomo e Davide.