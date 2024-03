Isola dei Famosi, chi sarà il secondo opinionista? L'indiscrezione

Isola dei Famosi, l'indiscrezione sul nuovo opinionista

Tra le novità anche un avvicendamento nella poltrona degli opinionisti dove, oltre a Sonia Bruganelli, pare ci sarà un volto noto di Canale 5, ovvero Dario Maltese, giornalista del Tg5. "Metodo Buonamici, dopo Cesara al Grande Fratello a Mediaset avrebbero deciso di pescare nuovamente dal Tg5. Per il ruolo di opinionista a L'Isola dei Famosi 2024 è in pole position Dario Maltese. Affiancherà Sonia Bruganelli", si legge su Dagospia. Classe 1977, è un giornalista originario di Erice, in Sicilia. Dopo la laurea in Scienze politiche, è entrato a far parte del gruppo Mediaset in qualità di giornalista, inviato e conduttore. Dal 2006 al 2007 ha lavorato anche a Verissimo.