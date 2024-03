Chiara Ferragni e Fedez, 6 anni di Leone: chiarimenti, sfoghi e dediche

Chiara Ferragni ai fan: "Tutto fa un po' male ma pian piano tornerò"

"Gazie per gli auguri che state facendo a Leo, non ci posso credere che abbia 6 anni. Oggi facciamo la festina. Tra qualche giorno, sabato sarà il compleanno della Vitto e faremo una festa anche per lei. Volevo salutarvi e ringraziarvi anche se in questi giorni ci sono un po' meno. Ma pian piano tornerò". Questo ile parole di Chiara Ferragni in una prima storia dedicata ai fan alla quale segue una seconda: "Grazie per farmi compagnia con i vostri messaggi, per essere stati nella mia vita ed aver visto tantissimi momenti importanti. Grazie per farmi compagnia ancora adesso, anche in questi momenti in cui tutto è diverso, tutto è un po' strano, tutto un po' fa male. Vi leggo, vi leggo nei commenti e nei dm e tanti messaggi, soprattutto quelli che vengono dal cuore non passano inosservati e mi aiutano tantissimo".