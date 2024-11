Wanda Nara condurrà un nuovo programma tv in Italia: annuncio e ipotesi

Wanda Nara, imprenditrice e conduttrice argentina, potrebbe far presto ritorno in Italia. L'ex moglie di Mauro Icardi ha recentemente annunciato di aver ricevuto un'importante offerta per condurre un prestigioso programma televisivo italiano. Sebbene non abbia ancora rivelato il nome del format, ha espresso grande emozione per questa opportunità, dichiarando sui social: "Oggi ho ricevuto una telefonata molto importante per condurre un grande format mondiale in Italia. Mi sono commossa fino alle lacrime. Sono molto sensibile, lo so".