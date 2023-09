Diretta Italia-Usa, dove vederla in tv: i Mondiali di Basket live

L’Italia continua a sognare ai Mondiali di basket , dopo aver centrato la qualificazione ai quarti di finale: era da 25 anni che gli Azzurri non erano tra le migliori otto alla rassegna iridata. La nazionale italiana tornerà ad affrontare gli Stati Uniti in una gara ufficiale dopo 17 anni (Mondiali 2006 in Giappone). Dopo aver sfatato il tabù Serbia, gli Azzurri sono chiamati all’impresa alla Mall of Asia contro gli statunitensi. Inevitabile che il pronostico sia a favore della corazzata di Steve Kerr ma l'Italia mostra di non aver paura.

"I ragazzi si meritano questo palcoscenico perché fin dal primo giorno hanno sudato per essere qui. Non abbiamo il pronostico dalla nostra ma con gli Usa è sempre così. Con tutti. Sfrutteremo le nostre caratteristiche migliori, ovvero la capacità di muoverci in campo e fuori come una famiglia, aiutandoci l’uno con l’altro come fatto finora e l’intelligenza cestistica dei nostri giocatori", ha dichiarato il tecnico azzurro Gianmarco Pozzecco.

Segui Italia-Stati Uniti LIVE sul nostro sito

Dove vedere Italia-Stati Uniti: diretta tv e streaming

La sfida tra Italia e Stati Uniti è in programma alle ore 14.40 italiane, le 20.40 locali di martedì 5 settembre alla Mall of Asia e sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2, sul satellite da Sky e in streaming da Dazn, RaiPlay, SkyGo e Now. In alternativa, sarà possibile seguire gli aggiornamenti della sfida live sul nostro sito.