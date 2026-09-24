Tutti a caccia dell’Olimpia. Addio duopolio: quante big

Tutte a caccia di Milano. L'edizione numero centocinque del campionato di basket di Serie A inizia sabato con tre anticipi (Treviso-BC Roma, Venezia-Cantù e Reggiana-Trento), mantenendo però il leitmotiv degli ultimi playoff. Sarà infatti l'Olimpia la squadra di riferimento, l'avversaria principale da battere nella corsa al titolo - e probabilmente anche alla Coppa Italia, altro trofeo di cui i meneghini sono detentori -, rinfrancata dalla Supercoppa appena inserita in bacheca. Ma la vera novità è rappresentata da una concorrenza spietata, mai così agguerrita. Se nelle ultime edizioni il campionato LBA si era retto essenzialmente sul duopolio tra Milano e Virtus Bologna, la platea delle pretendenti allo scudetto si è ora ampliata. Potenza dei poderosi investimenti garantiti dai vari gruppi americani, a cominciare dalle novità delle romane BC e Maxima, passando per l'ambiziosa Napoli del patron Rizzetta e per la rediviva Varese, che ha costruito una squadra molto più attrezzata e completa rispetto al passato. Non vanno dimenticate Venezia, Tortona e la stessa Virtus, con quest'ultima che ha parzialmente ridimensionato il budget, ma che resta una competitor credibile al pari dell'Umana, finalista sia per lo scudetto che per la Supercoppa, e della Bertram, che cerca il consolidamento ai piani alti. Sarà un vero affollamento ai piani alti, quello che contraddistinguerà la Serie A Sisal Club 2026-27. In teoria i posti playoff sarebbero già tutti prenotati, ma l'elevato tasso competitivo e la spietata concorrenza che si scatenerà anche in Eurocup, dove per la prima volta si avranno ben sei italiane iscritte, lascia supporre che qualche formazione proverà a sorprendere la concorrenza. Le prime accreditate sono Reggio Emilia, che giocherà anche in BCL, e Trento, entrambi abitudinarie della griglia nonché presenza quasi fissa alle Final Eight, che nel 2027 faranno tappa per la quinta volta consecutiva all'Inalpi Arena di Torino.