Tutti a caccia dell’Olimpia. Addio duopolio: quante big
Tutte a caccia di Milano. L'edizione numero centocinque del campionato di basket di Serie A inizia sabato con tre anticipi (Treviso-BC Roma, Venezia-Cantù e Reggiana-Trento), mantenendo però il leitmotiv degli ultimi playoff. Sarà infatti l'Olimpia la squadra di riferimento, l'avversaria principale da battere nella corsa al titolo - e probabilmente anche alla Coppa Italia, altro trofeo di cui i meneghini sono detentori -, rinfrancata dalla Supercoppa appena inserita in bacheca. Ma la vera novità è rappresentata da una concorrenza spietata, mai così agguerrita. Se nelle ultime edizioni il campionato LBA si era retto essenzialmente sul duopolio tra Milano e Virtus Bologna, la platea delle pretendenti allo scudetto si è ora ampliata. Potenza dei poderosi investimenti garantiti dai vari gruppi americani, a cominciare dalle novità delle romane BC e Maxima, passando per l'ambiziosa Napoli del patron Rizzetta e per la rediviva Varese, che ha costruito una squadra molto più attrezzata e completa rispetto al passato. Non vanno dimenticate Venezia, Tortona e la stessa Virtus, con quest'ultima che ha parzialmente ridimensionato il budget, ma che resta una competitor credibile al pari dell'Umana, finalista sia per lo scudetto che per la Supercoppa, e della Bertram, che cerca il consolidamento ai piani alti. Sarà un vero affollamento ai piani alti, quello che contraddistinguerà la Serie A Sisal Club 2026-27. In teoria i posti playoff sarebbero già tutti prenotati, ma l'elevato tasso competitivo e la spietata concorrenza che si scatenerà anche in Eurocup, dove per la prima volta si avranno ben sei italiane iscritte, lascia supporre che qualche formazione proverà a sorprendere la concorrenza. Le prime accreditate sono Reggio Emilia, che giocherà anche in BCL, e Trento, entrambi abitudinarie della griglia nonché presenza quasi fissa alle Final Eight, che nel 2027 faranno tappa per la quinta volta consecutiva all'Inalpi Arena di Torino.
Le guastafeste
Aquila e Reggiana punteranno al ruolo di guastafeste ideali dei piani di squadre più ambiziose, senza dimenticare che dietro di loro spinge un ulteriore gruppetto tutto nordestino composto da Udine, Treviso e Verona, a metà strada tra il semplice obiettivo della permanenza in LBA e il desiderio di puntare un po' più in alto. La lotta salvezza al momento pare circoscritta a tre sole formazioni: Scafati, tornata in Serie A dopo una sola stagione in purgatorio, ha da poco ingaggiato Rodney McGruder come proprio faro, sperando che il talento dell'ex Olimpia e Reyer possa bastare a evitare una nuova discesa; Cantù si sta interrogando sulla solidità di un paio di ingaggi estivi, ossia Gravett e Grazulis; la situazione peggiore è quella di Trieste che, uscito di scena Paul Matiasic dopo l'operazione Maxima, riparte da Colbey Ross e Langston Galloway, ma ad oggi ha un reparto lunghi insufficiente per scontrarsi con i pesi massimi delle aree avversarie. Resterà invece a guardare Valerio Antonini la cui Trapani Shark, esclusa a gennaio per inadempienze varie e violazioni regolamentari, non ha ottenuto il reintegro a lungo sbandierato dal patron romano. Che continua ad annunciare via social ricorsi alla giustizia amministrativa, ma finora nelle aule di tribunale non ha ottenuto nulla al di fuori di sconfitte. Meglio, allora, concentrasi sul basket giocato: sabato si parte, con il gustoso antipasto, il giorno prima, dell’esordio delle italiane nella nuova Eurolega.
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