Milano senza energia. Lawson e Santos esaltano il Baskonia

Crolla in trasferta l’Olimpia Milano che inciampa sul campo del Baskonia Vitoria di Paolo Galbiati. I baschi fanno festa per il 1º successo stagionale e l’86-76 rifilato all’Armani. Milano inizia malissimo e senza mettere in campo la giusta energia, precipita, poi nel suo momento migliore riesce a recuperare e a mettere la testa timidamente avanti, ma qualcosa s’inceppa, perché l’Armani viaggia a scatti e il Baskonia ne approfitta con i punti di Lawson e il positivo esordio di Santos. Senza Guduric (assente per la nascita della figlia) l’unico direttore d’orchestra milanese è Hall (12 assist), ma questa volta l’esterno dell’Olimpia non riesce a far miracoli come nella gara contro la Virtus. Thompson, Bolmaro e Cole non aiutano in regia, Wright va a intermittenza, Burnell ci mette la solita energia, ma non basta perché la difesa milanese non può mascherare i lavori in corso di una squadra ancora in costruzione. I padroni di casa che schizzano sull’8-0 spinti dai punti di Stewart. L’Armani trova i primi punti dopo un paio di minuti con il canestro di Bolmaro, ma la squadra di Galbiati doppia quella ospite (20-10) e poi sale fino al massimo vantaggio sul +13 con i punti di Lawson. Wright è l’unico combattivo.