La luce del basket tra le cupe vampe

La guerra civile jugoslava ha provocato centoquarantamila vittime. Non esiste un dato unico ufficiale, ovviamente, ma le stime elaborate dal Centro internazionale per la giustizia transizionale e il Centro per il diritto umanitario valutano tra i 137.212 e i 142.326 morti. Cifre impressionanti che troppo spesso vengono dimenticate, un po’ per superficialità, un po’ perché, purtroppo, i conflitti bellici sono tornati pesantemente nella nostra quotidianità. Ma la conservazione della memoria è fondamentale e preziosa e tante sono le storie che ci possono aiutare, anche quelle all’apparenza meno significative. Gianni Galleri è uno dei più profondi esperti di storia dello sport nell’ex Jugoslavia: una conoscenza che ha acquisito percorrendo centinaia e centinaia di chilometri lungo le strade di un paese che si è dissolto in un arco temporale durato una decina di anni ma che ancora oggi ne vive le conseguenze.