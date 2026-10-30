 Zandalasini, l’anello in una notte

Il sogno di Cecilia Zandalasini ancora non si avvera. L'unico Dream è quello di Atlanta che con il successo 80-69 impatta la serie, obbligando le Golden State Valkyries a disputare gara 7 (palla a due all'1 di notte di domenica 1° novembre, ora italiana). Quello che poteva essere l'atto decisivo per la franchigia californiana si trasforma in un monologo delle avversarie, che nel giro di pochi minuti indirizzano la partita sui binari preferiti. Non è soltanto il tiro ritrovato di Angel Reese (15+14 rimbalzi) a marcare la differenza; semmai è la difesa dura e attenta delle Dream, con la fisicità di Naz Hillmon a chiudere gli spazi alle Valkyries che già nella prima frazione sprofondano (32-15 al 10°) mandando segnali preoccupanti alla propria panchina. Atlanta è più determinata e lucida, almeno fino a inizio ripresa, mantenendo a lungo un vantaggio cospicuo grazie anche alla scatenata Rhyne Howard, miglior marcatrice con 21 punti a bersaglio.