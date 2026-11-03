Sì, Olimpia! Derby felice, Cantù al palo
L’Olimpia Milano ritrova il successo prendendosi il derby contro Cantù: l’Armani sbanca il parquet di Desio e interrompe così la striscia di quattro sconfitte consecutive tra Eurolega e campionato. Un risultato che, dall’altra parte, condanna la squadra di Vitucci al sesto ko stagionale, con Cantù ancora a secco di vittorie e sempre più sola in fondo alla classifica. Milano la vince grazie alla profondità del proprio organico. Il roster chilometrico a disposizione di coach Peppe Poeta alla fine fa la differenza, perché è proprio con l’apporto della panchina che l’Armani, alla lunga, piega l’orgoglio dei brianzoli. I padroni di casa devono, tra l’altro, fare a meno di un uomo chiave come Semaj Christon: il playmaker è stato sospeso a causa dell’esito avverso al controllo antidoping effettuato lo scorso 11 ottobre, in occasione della partita contro Napoli. Sul parquet, però, Cantù riesce comunque a sopperire all’assenza del suo regista. Anzi, in avvio succede quello che non ti aspetti, con i brianzoli che scappano sul 10-3. Il vantaggio non dura: Milano mette la freccia sul 17-18, poi si procede a braccetto, con Moretti che, alla sua miglior partita della stagione, tiene a galla i suoi. L’Armani, trascinata da Ricci e Cole, prova a prendere il controllo del match e va all’intervallo lungo sul +4, prima dell’ennesima rimonta della squadra di Vitucci, che riporta tutto in parità a quota 60. Okeke firma l’ultimo vantaggio canturino, poi Milano mette le mani sul match.
"Messo l’energia giusta"
A cavallo tra terzo e quarto periodo, gli ospiti allungano con Diop, una tripla di Bolmaro e un canestro di Guduric, raggiungendo la doppia cifra di margine. L’Acqua San Bernardo ci prova con Flagg, il migliore dei suoi e l’ultimo ad arrendersi, ma Milano non è in vena di regali. Soddisfatto il tecnico milanese Peppe Poeta: “Ci voleva una vittoria dopo tre buone partite in cui non eravamo riusciti a portare a casa il risultato. Primo quarto con qualche scoria, poi meglio nel resto della partita. Abbiamo messo tutti l’energia giusta e sono molto contento”. Archiviato il derby, Milano tornerà in campo giovedì alle 20.30, quando ospiterà il Barcellona in Eurolega.
Cantù-Milano 82-95
Acqua S. Bernardo: Gravett 10 (3-4 1-4), Moraschini 10 (1-3 1-4), Flagg 17 (5-8 1-4), Olisevicius 12 (3-7 2-4), Brown 7 (1-5); Moretti 16 (2-4 1-1), Udom (0-1 0-1), Okeke 6 (1-2), Grazulis 2 (1-1 0-2), Molteni. Ne: Parravicini, Miles. All. Vitucci
Olimpia Armani: Cole 14 (4-7 0-3), Tonut 5 (1-2 1-1), Hall 7 (3-4 0-2), Burnell 3 (0-2 1-2), Wright 8 (3-7 0-1); Diop 7 (1-4), Bolmaro 14 (3-5 2-2), Thompson 10 (3-8 1-3), Ricci 10 (2-2 2-2), Flaccadori 5 (1-2 1-2), Guduric 12 (3-6 1-1), Akele. All. Poeta
Arbitri: Rossi, Galasso, Attard
Note parziali: 27-23; 47-51; 64-72. Da 2: C 17-35; M 24-49. Da 3: C 6-20; M 9-19. Liberi: C 28-34; M 20-26. Rimbalzi: C 35 (10off, Brown 9); M 35 (12off, Wright 6). Assist: C 16 (Gravett 5); M 16 (Flaccadori 4). Perse: C 16 (Flagg 3); M 7 (Diop 2). Recuperi: C 6 (Flagg 3); M 8 (Bolmaro 4). Spettatori: 4410
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