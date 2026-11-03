Sì, Olimpia! Derby felice, Cantù al palo

L’Olimpia Milano ritrova il successo prendendosi il derby contro Cantù: l’Armani sbanca il parquet di Desio e interrompe così la striscia di quattro sconfitte consecutive tra Eurolega e campionato. Un risultato che, dall’altra parte, condanna la squadra di Vitucci al sesto ko stagionale, con Cantù ancora a secco di vittorie e sempre più sola in fondo alla classifica. Milano la vince grazie alla profondità del proprio organico. Il roster chilometrico a disposizione di coach Peppe Poeta alla fine fa la differenza, perché è proprio con l’apporto della panchina che l’Armani, alla lunga, piega l’orgoglio dei brianzoli. I padroni di casa devono, tra l’altro, fare a meno di un uomo chiave come Semaj Christon: il playmaker è stato sospeso a causa dell’esito avverso al controllo antidoping effettuato lo scorso 11 ottobre, in occasione della partita contro Napoli. Sul parquet, però, Cantù riesce comunque a sopperire all’assenza del suo regista. Anzi, in avvio succede quello che non ti aspetti, con i brianzoli che scappano sul 10-3. Il vantaggio non dura: Milano mette la freccia sul 17-18, poi si procede a braccetto, con Moretti che, alla sua miglior partita della stagione, tiene a galla i suoi. L’Armani, trascinata da Ricci e Cole, prova a prendere il controllo del match e va all’intervallo lungo sul +4, prima dell’ennesima rimonta della squadra di Vitucci, che riporta tutto in parità a quota 60. Okeke firma l’ultimo vantaggio canturino, poi Milano mette le mani sul match.